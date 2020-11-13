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15:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

С «Лацио» могут снять до трех очков в серии А из-за тестов на коронавирус

Игроки «Лацио» могут быть допрошены Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщает Corriere dello Sport.

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Источник: AP 2020

По сведениям источника, FIGC начал расследование после того, как игроки римлян Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша дважды сдали отрицательный результат на коронавирус, но получили положительный результат при тестировании УЕФА и в другой лаборатории в Риме. Если подтвердятся факты фальсификации, халатного распространения вируса и мошенничества при государственных закупках, то «Лацио» грозит вычет от одного до трех очков в чемпионате Италии.

«Лацио» после 7 матчей занимает девятое место в серии А, имея в активе 11 очков.

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