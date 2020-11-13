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15:13 (мск), источник: Sport24

Сон Хын Мин — лучший игрок чемпионата Англии в октябре

Вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан игроком октября в английской премьер-лиге.

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В прошлом месяце 28-летний футболист провел в чемпионате три матча. Он забил по голу «Бернли» (1:0) и «Вест Хэму» (3:3), а также оформил дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» (6:1). В его активе также две голевые передачи в этих играх.

Всего в текущем сезоне Сон Хын Мин забил 10 голов и отдал 5 передач в 13 матчах за «Тоттенхэм».

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