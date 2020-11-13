Сон Хын Мин — лучший игрок чемпионата Англии в октябре

В прошлом месяце 28-летний футболист провел в чемпионате три матча. Он забил по голу «Бернли» (1:0) и «Вест Хэму» (3:3), а также оформил дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» (6:1). В его активе также две голевые передачи в этих играх.