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18:37 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Ливерпуля» и сборной Египта Салах заразился коронавирусом

ТАСС, 13 ноября. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Египта.

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Источник: AP 2020

Коронавирус у игрока английского «Ливерпуля» был выявлен по итогам тестирования в расположении национальной команды. У 28-летнего футболиста нет симптомов заболевания.

На данный момент в «Ливерпуле» из-за травм выбыли из строя защитники Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.

В текущем сезоне Салах провел за клуб 13 матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. Ранее он играл за египетский «Мокавлун», швейцарский «Базель», английский «Челси» и итальянские «Фиорентину» и «Рому».

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