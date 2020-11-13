Футболист «Ливерпуля» и сборной Египта Салах заразился коронавирусом

Коронавирус у игрока английского «Ливерпуля» был выявлен по итогам тестирования в расположении национальной команды. У 28-летнего футболиста нет симптомов заболевания.

В текущем сезоне Салах провел за клуб 13 матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. Ранее он играл за египетский «Мокавлун», швейцарский «Базель», английский «Челси» и итальянские «Фиорентину» и «Рому».