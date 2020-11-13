Футболист «Ливерпуля» и сборной Египта Салах заразился коронавирусом
ТАСС, 13 ноября. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах заразился коронавирусом. Об этом сообщает
ТАСС, 13 ноября. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах заразился коронавирусом. Об этом сообщает
Коронавирус у игрока английского «Ливерпуля» был выявлен по итогам тестирования в расположении национальной команды. У 28-летнего футболиста нет симптомов заболевания.
На данный момент в «Ливерпуле»
В текущем сезоне Салах провел за клуб 13 матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. Ранее он играл за египетский «Мокавлун», швейцарский «Базель», английский «Челси» и итальянские «Фиорентину» и «Рому».