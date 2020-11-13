«Танцующие тампоны»: В Италии громкий скандал с тестами «Лацио» на коронавирус
Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов угодил в серьезную переделку, последствия которой непредсказуемы.
Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов угодил в серьезную переделку, последствия которой непредсказуемы.
62-летнего президента римского «Лацио» зовут Клаудио Лотито. Про этого суперактивного и многоликого персонажа смело можно снимать кино и писать книги. Почему? Если вы зайдете на русскоязычную страничку «Википедии», то не ответите на этот вопрос. Зато если изучите итальянскую версию, то первый вопрос, который вы себе зададите, будет, наверное, следующим: как персонаж с такой кучерявой биографией и с пестрыми стародавними проблемами с законом вообще находится на свободе?! Официального ответа на этот вопрос нет. Зато никто в итальянском футбольном мире особо и не удивился, что именно президент «Лацио», обожающий использовать в своей речи латинский язык пуще Папы Римского, оказался в эпицентре громкого скандала вокруг тестов на коронавирус. В Италии такие тесты называются «тампонами», вот эта тема и получила условное название «танцующие тампоны» — в том смысле, что положительные тесты быстро становятся отрицательными и наоборот.
Мы уже затрагивали тему странных тестов в «Лацио»: я только напомню, что в команде случилась вспышка коронавируса. Клуб официально не подтвердил ни одного случая, а всю информацию для итальянских СМИ запутал настолько грамотно, что в ней никто не мог разобраться. Да и, возможно, не стал бы, если бы не участие «Лацио» в Лиге чемпионов. Тесты под эгидой УЕФА, которые оказались в резком контрасте с теми, что «Лацио» сдавал внутри серии А, выявили (пока) как минимум нарушения медицинского протокола со стороны римского клуба. А еще вскрыли кучу других странных вещей, связанных со сдачей тестов.
В частности, на первый план вышла доселе никому в Италии не известная медицинская лаборатория из скромного города Авеллино (это примерно 250 километров от Рима), которая
Дело о предположительном мухлевании с тестами на COVID-19 вышло далеко за рамки футбола. Представителей «Лацио» всерьез проверяют на предмет нарушения Уголовного кодекса и угрозы нанесения вреда здоровью окружающим
Очень любопытно будет последить за тем, как будет выкручиваться из всего этого скандала Клаудио Лотито, который давно нажил себе серьезных врагов в итальянском футболе в силу своих непомерных амбиций на посту президента «Лацио» и связанных с этим высказываний и поступков. Одним из таких врагов Лотито является, в частности, человек по имени Урбано Каиро. Он, возможно, известен вам как хозяин и президент клуба «Торино», у которого «Лацио» выиграл недавно с обидным счетом 4:3: один из ключевых голов в том матче забил как раз склоняемый сейчас всеми
Короче говоря, дело «танцующих тампонов» получается громким. Мало у кого есть сомнения, что «Лацио» не соблюдал определенные требования медицинского протокола, который был принят футбольным миром Италии в связи с эпидемией ковида. С учетом того, что сейчас страну захлестнула вторая волна этого вируса, а значит, нарушающие протокол люди вызывают двойное раздражение, замолчать историю не получится. Да и прокуратура уже начала заниматься этой темой. Правда, для внятного наказания (как по футбольной, так и по нефутбольной линии) нужны стройные обвинения, а их пока нет.
Впрочем, сбор улик идет полным ходом, так что в ближайшие дни ситуация должна проясниться. Вот тогда и увидим, насколько расторопными окажутся адвокаты Лотито. А заодно поймем, окончательно ли он надоел итальянскому футбольному (и не только) истеблишменту или еще нет. Улики уликами, а многовековое умение итальянцев не только воевать друг с другом, но и находить уникальные компромиссы еще никто не отменял.