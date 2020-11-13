«Танцующие тампоны»: В Италии громкий скандал с тестами «Лацио» на коронавирус

Президент, про которого можно снимать кино

62-летнего президента римского «Лацио» зовут Клаудио Лотито. Про этого суперактивного и многоликого персонажа смело можно снимать кино и писать книги. Почему? Если вы зайдете на русскоязычную страничку «Википедии», то не ответите на этот вопрос. Зато если изучите итальянскую версию, то первый вопрос, который вы себе зададите, будет, наверное, следующим: как персонаж с такой кучерявой биографией и с пестрыми стародавними проблемами с законом вообще находится на свободе?! Официального ответа на этот вопрос нет. Зато никто в итальянском футбольном мире особо и не удивился, что именно президент «Лацио», обожающий использовать в своей речи латинский язык пуще Папы Римского, оказался в эпицентре громкого скандала вокруг тестов на коронавирус. В Италии такие тесты называются «тампонами», вот эта тема и получила условное название «танцующие тампоны» — в том смысле, что положительные тесты быстро становятся отрицательными и наоборот.

Мы уже затрагивали тему странных тестов в «Лацио»: я только напомню, что в команде случилась вспышка коронавируса. Клуб официально не подтвердил ни одного случая, а всю информацию для итальянских СМИ запутал настолько грамотно, что в ней никто не мог разобраться. Да и, возможно, не стал бы, если бы не участие «Лацио» в Лиге чемпионов. Тесты под эгидой УЕФА, которые оказались в резком контрасте с теми, что «Лацио» сдавал внутри серии А, выявили (пока) как минимум нарушения медицинского протокола со стороны римского клуба. А еще вскрыли кучу других странных вещей, связанных со сдачей тестов.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа F, 24.11.2020, 23:00 Лацио - Зенит -

Загадочная лаборатория в Авеллино

В частности, на первый план вышла доселе никому в Италии не известная медицинская лаборатория из скромного города Авеллино (это примерно 250 километров от Рима), которая почему-то полностью взяла на себя изучение тестов игроков «Лацио» и, что самое главное, официальную выдачу результатов. Для сравнения: это такой же абсурд, как если бы соперник «Лацио» по Лиге чемпионов «Зенит», имеющий в Петербурге или ближайших окрестностях доступ к любой лаборатории, вдруг стал бы отправлять все свои тесты на проверку, скажем в Псковскую область (город Авеллино даже не находится в области Лацио, а располагается в области Кампания). Так что не стоит удивляться, почему выемку документов из этой лаборатории в Авеллино проводили в итоге уже не футбольные власти Италии, а настоящая полиция.

Дело о предположительном мухлевании с тестами на COVID-19 вышло далеко за рамки футбола. Представителей «Лацио» всерьез проверяют на предмет нарушения Уголовного кодекса и угрозы нанесения вреда здоровью окружающим из-за несоблюдения медицинских мер. А когда газеты еще и выяснили, что хозяином той самой медицинской лаборатории является глава клуба «Авеллино» из серии С и что он давний приятель Клаудио Лотито, то вопросов у всех стало еще больше. А особо пытливые журналисты даже прояснили, что у этого владельца лаборатории еще раньше были свои собственные проблемы с законом, которые до конца не разрешились и сейчас.

Наказание или компромисс?

Очень любопытно будет последить за тем, как будет выкручиваться из всего этого скандала Клаудио Лотито, который давно нажил себе серьезных врагов в итальянском футболе в силу своих непомерных амбиций на посту президента «Лацио» и связанных с этим высказываний и поступков. Одним из таких врагов Лотито является, в частности, человек по имени Урбано Каиро. Он, возможно, известен вам как хозяин и президент клуба «Торино», у которого «Лацио» выиграл недавно с обидным счетом 4:3: один из ключевых голов в том матче забил как раз склоняемый сейчас всеми из-за «танцующих тампонов» Чиро Иммобиле, который, возможно, не имел права выйти на поле в тот день. «Торино» уже инициировал расследование в недрах Федерации футбола, но это не главная проблема Лотито в данном случае. Хуже для Лотито то, что Урбано Каиро является попутно главным акционером таких изданий, как La Gazzetta dello Sport и Corriere della Sera. А это, на секундочку, главная спортивная и главная общеполитическая газеты страны.

Команда Лацио

Короче говоря, дело «танцующих тампонов» получается громким. Мало у кого есть сомнения, что «Лацио» не соблюдал определенные требования медицинского протокола, который был принят футбольным миром Италии в связи с эпидемией ковида. С учетом того, что сейчас страну захлестнула вторая волна этого вируса, а значит, нарушающие протокол люди вызывают двойное раздражение, замолчать историю не получится. Да и прокуратура уже начала заниматься этой темой. Правда, для внятного наказания (как по футбольной, так и по нефутбольной линии) нужны стройные обвинения, а их пока нет.