Текущие события
Футбол. Лига наций
17:00
Сан-Марино
Гибралтар
Футбол. Лига наций
17:00
Мальта
Андорра
Футбол. Сборные
19:30
Саудовская Аравия
Ямайка
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Черногория
Футбол. Лига наций
20:00
Кипр
Люксембург
Футбол. Лига наций
20:00
Латвия
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Франция
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Хорватия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Украина
Футбол. Лига наций
22:45
Швейцария
Испания
Футбол. Сборные
23:00
Мексика
Южная Корея
Футбол. Сборные
13.11
Венгрия U21
Россия U21
20
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
09:46 (мск), источник: ТАСС

Усэйн Болт считает, что сейчас уступил бы Криштиану Роналду в забеге

ТАСС, 14 ноября. Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу из Ямайки Усэйн Болт в данный момент уступает пятикратному обладателю «Золотого мяча» Криштиану Роналду в скорости бега. Такое мнение высказал Болт, комментарий которого приводит испанское издание Marca.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

«Криштиану победил бы, потому что он все еще активен, — сказал 34-летний Болт. — Для меня он много работает каждый день, он суперспортсмен. Роналду всегда на вершине своего вида спорта. Он очень много работает и всегда сосредоточен. Я думаю, что сейчас Криштиану был бы быстрее меня».

Болт завершил легкоатлетическую карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, где 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзовую награду в беге на 100 метров. Болт — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

35-летний Роналду выступает за итальянский «Ювентус». До этого он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м — победителем Лиги наций.

 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Отбор ЧМ: Суарес и Кавани в деле, у Видаля фантастический гол
В Италии разгорелся громкий скандал с тестами «Лацио» на COVID
Россия в гостях у Турции и другие: Топ-5 ставок выходных
Бойца Харитонова избили в Москве на почве бытового конфликта
Молодежная сборная России по футболу проиграла Венгрии
Рамос в понедельник объявит, что завершит карьеру в «Реале»
Россиянка выиграла золотую медаль в спринте на ЧЕ в Болгарии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь