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09:51 (мск), источник: Sport24

Нападающий «Барселоны» Фати выписан из больницы после операции на мениске

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати выписан из больницы после операции на мениске. Об этом сообщает Sport.es.

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Источник: AP 2020
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Барселона

В понедельник Фати успешно перенес операцию, после чего провел в клинике Барселоны еще четыре дня. Медучреждение 18-летний футболист покидал в инвалидном кресле. Ожидается, что Фати может пропустит до четырех месяцев.

Напомним, Фати получил надрыв мениска в левом колене в матче 9-го тура против «Бетиса» (5:2).

Фати является воспитанником «Барселоны». В августе прошлого года он провел свой первый матч за основной состав, став самым молодым дебютантом клуба за последние 78 лет.

В текущем сезоне Фати отыграл за «Барселону» 10 матчей, в которых он забил 5 мячей и сделал 4 передачи. Всего в его активе 13 голов и 5 ассистов в 43 играх за клуб.

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