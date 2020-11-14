Нападающий «Барселоны» Фати выписан из больницы после операции на мениске

Команда Барселона

В понедельник Фати успешно перенес операцию, после чего провел в клинике Барселоны еще четыре дня. Медучреждение 18-летний футболист покидал в инвалидном кресле. Ожидается, что Фати может пропустит до четырех месяцев.

Напомним, Фати получил надрыв мениска в левом колене в матче 9-го тура против «Бетиса» (5:2).

Фати является воспитанником «Барселоны». В августе прошлого года он провел свой первый матч за основной состав, став самым молодым дебютантом клуба за последние 78 лет.

В текущем сезоне Фати отыграл за «Барселону» 10 матчей, в которых он забил 5 мячей и сделал 4 передачи. Всего в его активе 13 голов и 5 ассистов в 43 играх за клуб.