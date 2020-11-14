Нападающий «Барселоны» Фати выписан из больницы после операции на мениске
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати выписан из больницы после операции на мениске. Об этом сообщает Sport.es.
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати выписан из больницы после операции на мениске. Об этом сообщает Sport.es.
В понедельник Фати успешно перенес операцию, после чего провел в клинике Барселоны еще четыре дня. Медучреждение 18-летний футболист покидал в инвалидном кресле. Ожидается, что Фати может пропустит до четырех месяцев.
Напомним, Фати получил надрыв мениска в левом колене в матче 9-го тура против «Бетиса» (5:2).
Фати является воспитанником «Барселоны». В августе прошлого года он провел свой первый матч за основной состав, став самым молодым дебютантом клуба за последние 78 лет.
В текущем сезоне Фати отыграл за «Барселону» 10 матчей, в которых он забил 5 мячей и сделал 4 передачи. Всего в его активе 13 голов и 5 ассистов в 43 играх за клуб.