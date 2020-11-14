Рамос в понедельник объявит, что завершит карьеру в «Реале»

Как сообщает AS, 34-летний испанец объявит о своем решении остаться в мадридском клубе до конца карьеры.

Ранее на этой неделе появилась информация, что Рамос может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Защитник выступает за «Реал» с 2005 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. В текущем сезоне Рамос провел 10 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.