«Арсенал» не вернул обратно первого исполнителя роли Гуннерзавра. Он работал в клубе 27 лет

Джерри Куай был уволен в октябре в связи с экономическими последствиями коронавируса. Позднее талисмана вернули в команду, но бывшую роль Куая распределили между несколькими людьми.

«Мой отец преданно служил «Арсеналу» в роли Гуннерзавра, который стал его альтер-эго. Он делал это бесплатно на протяжении первых 14 лет из 27 и помог создать персонажа, которого узнают за пределами мира футбола.

Но моему отцу не предложили перейти на частичную занятость или каким-то еще образом передать свои обязанности. Видимо, его действительно считают в клубе вымершим динозавром. И дело не в деньгах, а в 27 годах лояльного отношения и воспоминаниях, — цитирует Дэниела Куая Daily Mail.