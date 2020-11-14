«Арсенал» не вернул обратно первого исполнителя роли Гуннерзавра. Он работал в клубе 27 лет
Дэниел Куай, сын Джерри Куая, который 27 лет исполнял роль талисмана «Арсенала» Ганнерзавра, сделал заявление в связи с возвращением маскота в клуб.
Дэниел Куай, сын Джерри Куая, который 27 лет исполнял роль талисмана «Арсенала» Ганнерзавра, сделал заявление в связи с возвращением маскота в клуб.
Джерри Куай был уволен в октябре в связи с экономическими последствиями коронавируса. Позднее талисмана вернули в команду, но бывшую роль Куая распределили между несколькими людьми.
«Мой отец преданно служил «Арсеналу» в роли Гуннерзавра, который стал его
Но моему отцу не предложили перейти на частичную занятость или
Ранее полузащитник «Арсенала» Месут Озил предложил оплачивать из своего кармана зарплату Гуннерзавру, который был придуман в сезоне-1993/1994.