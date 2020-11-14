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11:09 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» не вернул обратно первого исполнителя роли Гуннерзавра. Он работал в клубе 27 лет

Дэниел Куай, сын Джерри Куая, который 27 лет исполнял роль талисмана «Арсенала» Ганнерзавра, сделал заявление в связи с возвращением маскота в клуб.

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Джерри Куай был уволен в октябре в связи с экономическими последствиями коронавируса. Позднее талисмана вернули в команду, но бывшую роль Куая распределили между несколькими людьми.

«Мой отец преданно служил «Арсеналу» в роли Гуннерзавра, который стал его альтер-эго. Он делал это бесплатно на протяжении первых 14 лет из 27 и помог создать персонажа, которого узнают за пределами мира футбола.

Но моему отцу не предложили перейти на частичную занятость или каким-то еще образом передать свои обязанности. Видимо, его действительно считают в клубе вымершим динозавром. И дело не в деньгах, а в 27 годах лояльного отношения и воспоминаниях, — цитирует Дэниела Куая Daily Mail.

Ранее полузащитник «Арсенала» Месут Озил предложил оплачивать из своего кармана зарплату Гуннерзавру, который был придуман в сезоне-1993/1994.

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