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14:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» не собирается возвращать Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» не планирует возвращать в команду нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Manchester Evening News.

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14
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что «красные дьяволы» заинтересованы в переходе 35-летнего португальца, а его нынешний клуб готов к переговорам. По информации источника, в «МЮ» не рассчитывают на покупку форварда, поскольку в клубе не готовы удовлетворить запросы «Ювентуса» по трансферу игрока и запросы самого Роналду по зарплате.

В сезоне-2020/21 Роналду провел за «Ювентус» 5 матчей, на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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