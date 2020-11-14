«Манчестер Юнайтед» не собирается возвращать Криштиану Роналду

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «красные дьяволы» заинтересованы в переходе 35-летнего португальца, а его нынешний клуб готов к переговорам. По информации источника, в «МЮ» не рассчитывают на покупку форварда, поскольку в клубе не готовы удовлетворить запросы «Ювентуса» по трансферу игрока и запросы самого Роналду по зарплате.