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14:56 (мск), источник: Sport24

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сдал положительный тест на COVID-19

Главный тренер Милана Стефано Пиоли в субботу утром сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт россонери.

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У 55-летнего итальянского специалиста болезнь протекает бессимптомно, находится дома на карантине.

В заявлении говорится, что все остальные тесты игроков и персонала «Милана» показали отрицательный результат.

Сегодняшняя тренировка команды отменена, футболисты возобновят подготовку к матчу с «Наполи» в понедельник.

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