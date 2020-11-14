Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сдал положительный тест на COVID-19
Главный тренер Милана Стефано Пиоли в субботу утром сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт россонери.
Главный тренер Милана Стефано Пиоли в субботу утром сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт россонери.
У 55-летнего итальянского специалиста болезнь протекает бессимптомно, находится дома на карантине.
В заявлении говорится, что все остальные тесты игроков и персонала «Милана» показали отрицательный результат.
Сегодняшняя тренировка команды отменена, футболисты возобновят подготовку к матчу с «Наполи» в понедельник.