Вагнер Лав будет зарабатывать € 1,2 млн в год по новому контракту с «Кайратом»

Ему выписали и подписной бонус в размере € 700 тыс. При этом всем футболистам команды были урезаны премиальные за чемпионство.



Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» 8 июля, подписав краткосрочное соглашение. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно.



В начале ноября «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. В 13 матчах чемпионата страны Вагнер забил 7 мячей (3-й результат сезона) и отдал 3 голевые передачи (2-й результат).