Исламхан прояснил ситуацию с проваленным допинг-тестом. КФФ потребовала разъяснений от «Аль-Айна»

«Состоялся телефонный разговор с капитаном национальной сборной Бауыржаном Исламханом. Он заверил, что полностью выполнял инструкции клубного врача. Также Бауыржан готов пройти через любую проверку и сдать необходимые анализы.
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Казахстанская федерация футбола направила официальное письмо в клуб с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. Будем надеяться, что она положительно разрешится в пользу самого футболиста. Федерация, в свою очередь, полностью поддерживает Исламхана и готова оказать необходимую помощь», — написал Айтхожин на своей странице в Instagram.
Исламхан сдал положительный допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов «Аль-Садд» — «Аль-Айн». Футболист не прибыл в расположение сборной Казахстана, которой 15 и 18 ноября предстоят матчи в рамках Лиги наций.