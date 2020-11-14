Текущие события
Футбол. Лига наций
17:00
Сан-Марино
Гибралтар
Футбол. Лига наций
17:00
Мальта
Андорра
Футбол. Сборные
19:30
Саудовская Аравия
Ямайка
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Черногория
Футбол. Лига наций
20:00
Кипр
Люксембург
Футбол. Лига наций
20:00
Латвия
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Франция
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Хорватия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Украина
Футбол. Лига наций
22:45
Швейцария
Испания
Футбол. Сборные
23:00
Мексика
Южная Корея
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
15:41 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан прояснил ситуацию с проваленным допинг-тестом. КФФ потребовала разъяснений от «Аль-Айна»

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин рассказал о том, что разговаривал с капитаном сборной Бауыржаном Исламханом по поводу проваленного допинг-теста.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Состоялся телефонный разговор с капитаном национальной сборной Бауыржаном Исламханом. Он заверил, что полностью выполнял инструкции клубного врача. Также Бауыржан готов пройти через любую проверку и сдать необходимые анализы.

Казахстанская федерация футбола направила официальное письмо в клуб с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. Будем надеяться, что она положительно разрешится в пользу самого футболиста. Федерация, в свою очередь, полностью поддерживает Исламхана и готова оказать необходимую помощь», — написал Айтхожин на своей странице в Instagram.

Исламхан сдал положительный допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов «Аль-Садд» — «Аль-Айн». Футболист не прибыл в расположение сборной Казахстана, которой 15 и 18 ноября предстоят матчи в рамках Лиги наций.

"Манчестер Юнайтед" отказался от Роналду
Отбор ЧМ: Суарес и Кавани в деле, у Видаля фантастический гол
«Джикия будет капитаном». Черчесов перед важной игрой
«Манчестер Юнайтед» не собирается возвращать Криштиану Роналду
Источник: Со следующего сезона в РПЛ введут Fan ID
Илья Ковальчук хочет получать в России миллион долларов
Погибший зимой Брайант заработал 20 миллионов долларов за год
Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются в общей группе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь