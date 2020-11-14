Футболистам «Кайрата» урезали премиальные за чемпионство. Названа причина
Футболистам алматинского «Кайрата» вдвое урезали размер премиальных за победу в чемпионате Казахстана сезона-2020. Об этом сообщает
Футболистам алматинского «Кайрата» вдвое урезали размер премиальных за победу в чемпионате Казахстана сезона-2020. Об этом сообщает
По информации источника, перед началом сезона команде было обещано 1,5 миллиона евро за чемпионство. Теперь сумму снизили вдвое — до 750 тысяч евро. Ранее назывались другие цифры.
Причина такого решения — «с 2017 года в чемпионате Казахстана играют 12 команд в три круга. В этом сезоне
Ранее стала известна зарплата Вагнера Лава по новому контракту с «Кайратом». В 13 матчах