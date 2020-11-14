Текущие события
Футбол. Лига наций
17:00
Сан-Марино
Гибралтар
Футбол. Лига наций
17:00
Мальта
Андорра
Футбол. Сборные
19:30
Саудовская Аравия
Ямайка
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Черногория
Футбол. Лига наций
20:00
Кипр
Люксембург
Футбол. Лига наций
20:00
Латвия
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Франция
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Хорватия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Украина
Футбол. Лига наций
22:45
Швейцария
Испания
Футбол. Сборные
23:00
Мексика
Южная Корея
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
16:12 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистам «Кайрата» урезали премиальные за чемпионство. Названа причина

Футболистам алматинского «Кайрата» вдвое урезали размер премиальных за победу в чемпионате Казахстана сезона-2020. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Наверх

По информации источника, перед началом сезона команде было обещано 1,5 миллиона евро за чемпионство. Теперь сумму снизили вдвое — до 750 тысяч евро. Ранее назывались другие цифры.

Причина такого решения — «с 2017 года в чемпионате Казахстана играют 12 команд в три круга. В этом сезоне из-за пандемии COVID-19 сыграно было только два из них. Поэтому там и приняли решение о понижении суммы выплат».

Ранее стала известна зарплата Вагнера Лава по новому контракту с «Кайратом». В 13 матчах премьер-лиги он забил семь голов и отдал пять ассистов, а также помог алматинскому клубу завоевать первое за 16 лет чемпионство.

"Манчестер Юнайтед" отказался от Роналду
Отбор ЧМ: Суарес и Кавани в деле, у Видаля фантастический гол
«Джикия будет капитаном». Черчесов перед важной игрой
«Манчестер Юнайтед» не собирается возвращать Криштиану Роналду
Источник: Со следующего сезона в РПЛ введут Fan ID
Илья Ковальчук хочет получать в России миллион долларов
Погибший зимой Брайант заработал 20 миллионов долларов за год
Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются в общей группе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь