Футболистам «Кайрата» урезали премиальные за чемпионство. Названа причина

По информации источника, перед началом сезона команде было обещано 1,5 миллиона евро за чемпионство. Теперь сумму снизили вдвое — до 750 тысяч евро. Ранее назывались другие цифры.

Причина такого решения — «с 2017 года в чемпионате Казахстана играют 12 команд в три круга. В этом сезоне из-за пандемии COVID-19 сыграно было только два из них. Поэтому там и приняли решение о понижении суммы выплат».