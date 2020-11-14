Футболисты из Каменецкого района стали обладателями Кубка регионов
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты любительской команды «Нива» из Каменецкого района стали обладателями Кубка регионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты любительской команды «Нива» из Каменецкого района стали обладателями Кубка регионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке турнира представители Брестской области на поле ФК «Минск» одержали волевую викторию над столичной командой «Энергетик-БГАТУ» с результатом 2:1. После первой половины игры минчане выигрывали 1:0, но по ходу второго тайма гости сначала выровняли положение, а затем и вырвали победу.
Главный трофей любительского футбола новоиспеченным триумфаторам вручил председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов.
В следующем году футболисты «Нивы» представят Беларусь в розыгрыше Кубка регионов УЕФА, который проводится раз в два года.