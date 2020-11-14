Футболисты из Каменецкого района стали обладателями Кубка регионов

Сегодня в решающем поединке турнира представители Брестской области на поле ФК «Минск» одержали волевую викторию над столичной командой «Энергетик-БГАТУ» с результатом 2:1. После первой половины игры минчане выигрывали 1:0, но по ходу второго тайма гости сначала выровняли положение, а затем и вырвали победу.