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17:52 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты из Каменецкого района стали обладателями Кубка регионов

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты любительской команды «Нива» из Каменецкого района стали обладателями Кубка регионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в решающем поединке турнира представители Брестской области на поле ФК «Минск» одержали волевую викторию над столичной командой «Энергетик-БГАТУ» с результатом 2:1. После первой половины игры минчане выигрывали 1:0, но по ходу второго тайма гости сначала выровняли положение, а затем и вырвали победу.

Главный трофей любительского футбола новоиспеченным триумфаторам вручил председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов.

В следующем году футболисты «Нивы» представят Беларусь в розыгрыше Кубка регионов УЕФА, который проводится раз в два года.

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