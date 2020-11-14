Алексей Бага привел футболистов «Жальгириса» к золоту чемпионата Литвы
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты вильнюсского «Жальгириса», который тренирует белорусский специалист Алексей Бага, стали чемпионами Литвы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты вильнюсского «Жальгириса», который тренирует белорусский специалист Алексей Бага, стали чемпионами Литвы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем поединке заключительного тура литовского первенства столичный клуб разгромил своего конкурента на золотые медали «Судуву» из Мариямполе с результатом 3:0.
В начале этого сезона подопечные Алексея Баги завоевали Суперкубок страны, одолев футболистов «Судувы» с минимальным преимуществом 1:0. А в недавнем решающем поединке за Кубок Литвы с таким же счетом выиграла «Судува».
В итоговой таблице 32-го национального чемпионата «Жальгирис» занял первое место, набрав 45 очков в 20 проведенных матчах. Для него это восьмой чемпионский титул, до этого вильнюсский клуб выигрывал золото в 2016 году. Серебро у «Судувы», в активе которой на два балла меньше, бронзовые награды завоевали футболисты каунасского «Жальгириса», набравшего 38 очков.
Алексей Бага, которому сейчас 39 лет, возглавил вильнюсский клуб в январе 2020 года, перейдя из борисовского БАТЭ. Его ассистентом стал еще один белорусский тренер Валерий Тарасенко, также работавший в БАТЭ вместе с Алексеем Багой.