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20:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» нацелился на кандидата в сборную Казахстана

В этом сезоне КПЛ игрок не проходит в состав.

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Полузащитник карагандинского «Шахтера» Асланбек Какимов может вернуться в «Актобе», сообщает Meta-ratings.kz.

Команда
Актобе

27-летний футболист не попадает в стартовый состав «горняков» и в текущем сезоне КПЛ сыграл только пять матчей.

В прошлом году полузащитник стал одним из лучших ассистентов лиги, отдав восемь голевых передач. Также на его счету четыре забитых гола.

Уверенная игра Какимова за «Актобе» в сезоне-2019 привлекла внимание тренерского штаба сборной Казахстана.

В «Актобе» уверены, что в родной команде Асланбек вернет былую форму и вновь станет одним из лучших игроков КПЛ на своей позиции.

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