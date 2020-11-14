«Актобе» нацелился на кандидата в сборную Казахстана

Полузащитник карагандинского «Шахтера» Асланбек Какимов может вернуться в «Актобе», сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Актобе

27-летний футболист не попадает в стартовый состав «горняков» и в текущем сезоне КПЛ сыграл только пять матчей.

В прошлом году полузащитник стал одним из лучших ассистентов лиги, отдав восемь голевых передач. Также на его счету четыре забитых гола.

Уверенная игра Какимова за «Актобе» в сезоне-2019 привлекла внимание тренерского штаба сборной Казахстана.