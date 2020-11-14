«Актобе» нацелился на кандидата в сборную Казахстана
В этом сезоне КПЛ игрок не проходит в состав.
В этом сезоне КПЛ игрок не проходит в состав.
Полузащитник карагандинского «Шахтера» Асланбек Какимов может вернуться в «Актобе», сообщает
27-летний футболист не попадает в стартовый состав «горняков» и в текущем сезоне КПЛ сыграл только пять матчей.
В прошлом году полузащитник стал одним из лучших ассистентов лиги, отдав восемь голевых передач. Также на его счету четыре забитых гола.
Уверенная игра Какимова за «Актобе» в сезоне-2019 привлекла внимание тренерского штаба сборной Казахстана.
В «Актобе» уверены, что в родной команде Асланбек вернет былую форму и вновь станет одним из лучших игроков КПЛ на своей позиции.