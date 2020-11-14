Сторонники вотума недоверия критикуют временную комиссию за перенос выборов
Напомним, 24 января — дата очередных выборов в «Барсе» — это только слухи, клуб еще не подтвердил их.
Напомним, 24 января — дата очередных выборов в «Барсе» — это только слухи, клуб еще не подтвердил их.
Платформа Mes que una Mocio, которая выступила за вотум недоверия Хосепу Марии Бартомеу, опубликовала заявление, осуждающее действия временного совета директоров «Барселоны».
Платформа подчеркивает тот факт, что дата новых президентских выборов еще официально не назначена, несмотря на то, что правление было сформировано 2 недели назад.
Между тем предыдущие временные советы объявляли даты выборов в первый или, по крайней мере, следующий день своей ответственности.
Платформа также считает, что объявленная дата выборов — 24 января — слишком поздно; они хотят немедленно провести голосование.
Организаторы утверждают, что будут потеряны почти два месяца — время, за которое новый президент и его правление могли бы многого добиться.
Они думают, что новое правление должно вести переговоры о сокращении заработной платы, производить зимние трансферты и формировать бюджет на следующий год.