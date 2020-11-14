Сторонники вотума недоверия критикуют временную комиссию за перенос выборов

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Платформа Mes que una Mocio, которая выступила за вотум недоверия Хосепу Марии Бартомеу, опубликовала заявление, осуждающее действия временного совета директоров «Барселоны».

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Платформа подчеркивает тот факт, что дата новых президентских выборов еще официально не назначена, несмотря на то, что правление было сформировано 2 недели назад.

Команда Барселона

Между тем предыдущие временные советы объявляли даты выборов в первый или, по крайней мере, следующий день своей ответственности.

Платформа также считает, что объявленная дата выборов — 24 января — слишком поздно; они хотят немедленно провести голосование.

Организаторы утверждают, что будут потеряны почти два месяца — время, за которое новый президент и его правление могли бы многого добиться.