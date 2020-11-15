«Болельщики окружили базу и долго нас не выпускали». Приключения россиян в Турции
На футбольном поле проявили себя единицы, но за его пределами хватало историй.
На футбольном поле проявили себя единицы, но за его пределами хватало историй.
Сегодня в Лиге наций сборная России встретится с командой Турции в Стамбуле. По этому случаю вспоминаем российских футболистов, которые играли в турецкой Суперлиге. Немногим удалось проявить себя на футбольном поле, но вот за его пределами несколько любопытных ситуаций с участием наших игроков случилось. Собрали самое интересное об их турецких «гастролях».
Все три футболиста оказались в Турции благодаря Валерию Непомнящему, который на тот момент являлся главным тренером клуба из Анкары. Первым в столицу из московского «Локомотива» прибыл Мухамадиев. Ему удалось быстро освоиться в Турции. По словам футболиста, уже через неделю после приезда в Анкару он свободно говорил на турецком языке. Непомнящий часто использовал его в основе. За 31 матч Мухамадиеву удалось забить четыре гола, один из которых в ворота «Фенербахче». Но после ухода российского тренера Мухсин потерял интерес к турецкому футболу. И это несмотря на то, что новый тренер доверял ему место в основном составе. В 1994-м футболист принял решение уехать из Турции и подписал контракт с московским «Спартаком».
Что удивило Матвеева в Турции, так это отношение болельщиков к местной команде.
«Тогда очень удивило отношение болельщиков: полные трибуны, яростная поддержка, горячие и эмоциональные фанаты. Если проигрывали дома, могли закидать чуть ли не камнями, а если выигрывали, могли носить на руках до следующей игры. Как я говорил неоднократно, в Турции от любви до ненависти — один маленький шаг. Помню, после
Перед уходом Непомнящего из клуба в «Анкарагюджю» приехал полузащитник Сергей Агашков, который прибыл в Турцию из израильского «Бейтара». Первый гол футболист забил в той самой игре против «Фенербахче», что и Мухамадиев, отдав ещё и голевую передачу. За 26 матчей Агашков поразил ворота дважды, а по окончании сезона вместе с ещё двумя российскими футболистами покинул Турцию, вернувшись в «Торпедо».
Лучший бомбардир чемпионата мира 1994 года перебрался в Турцию из шотландского «Рейнджерс». На тот момент Саленко уже страдал от травм, а на турецкой земле они только усугубились. В первые полгода российскому нападающему удалось забить 11 мячей в 15 матчах. Но уже в последующие два года его преследовала травма колена,
Мало того, что Саленко играл на уколах, у него начались разногласия с руководством. Работодатель не давал футболисту нормально восстановиться от травмы.
«Всё началось с той первой операции в 96-м. Через полгода восстановился, оказалось,
Даже после восстановления от травмы российскому нападающему не давали уйти из «Истанбулспора», и ему пришлось дождаться истечения срока контракта.
В 2000 году Хлестов решил попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, перебравшись из «Спартака» в турецкий «Бешикташ». Клуб из Стамбула тогда тренировал будущий главный тренер
«Немец Кристоф Даум, который сменил Невио Скалу в “Бешикташе”, был гораздо спокойнее. И тренироваться у него, к слову, мне понравилось больше, чем у Скалы. Несмотря на то, что при Дауме я играл уже очень мало», — говорил Хлестов в интервью «СЭ».
В Турции за два сезона российский защитник провёл 34 матча, забил один гол и отдал три голевые передачи. А уже летом 2002 года вернулся в родной «Спартак».
Российский полузащитник был одним из ключевых игроков «Ротора» 90-х. В 2000 году Кривов заключил контракт с турецким «Газиантепспором». Со временем оказалось, что при подписании соглашения футболисту не предоставили график выдачи зарплаты.
Кривов не смог решить этот вопрос с руководством клуба и подал жалобу в ФИФА.
Дело ему удалось выиграть. Он получил трансферный сертификат и вернулся обратно в Волгоград. А в Турции Кривов, играя в одной команде с Фатихом Текке, Эмером Чаткычем и Максимом Ромащенко, провёл 24 матча и забил один гол.
После перехода в турецкий «Фенербахче» из «Спартака» карьера Владимира Бесчастных пошла на спад. Трансфер футболиста оказался скандальным. Руководители турецкого клуба прилетели закрывать сделку в последний день трансферного окна. Они перевели нужные 800 тысяч долларов в Москву через «Финансбанк». В «Спартаке» же хотели получить деньги наличными. Но турки не решились ехать с такой суммой по городу, поэтому договорились встретиться в отделении банка. Один из представителей «Фенербахче» Садеттин Саран рассказывал: им настолько не доверяли, что приехали получать деньги в сопровождении вооруженных людей. По его словам, руководители «Спартака» проверяли банкноты, подозревая, что это фальшивка.
В Стамбуле Бесчастных встречали как настоящую звезду, но в итоге российский нападающий забил всего один гол в 12 матчах за «Фенербахче». У турецкого клуба появились долги по зарплате перед игроком, поэтому Владимир принял решение вернуться в Россию, подписав контракт с краснодарской «Кубанью».
Защитник, получивший российское гражданство в 2016 году, перешёл в «Фенербахче» из немецкого «Шальке 04». В Турции он стабильно получал игровое время в стартовом составе. За стамбульский клуб Нойштедтер провёл 108 матчей, забил семь голов, выиграл бронзовые и серебряные медали чемпионата Турции.
Осенью 2018 года Роман забил гол туркам за сборную России, и этот мяч остаётся для него единственным в российской футболке. По окончании контракта с «Фенербахче» в 2019 году Нойштедтер подписал соглашение с московским «Динамо», где после прихода Сандро Шварца вновь оказался востребованным.
Интересная история в Турции приключилась с бывшим футболистом грозненского «Ахмата» Зауром Садаевым. Зимой 2019-го он приехал на правах аренды в «Анкарагюджю», а уже спустя полгода подписал контракт на постоянной основе.
Осенью руководство клуба не смогло дозвониться до Садаева. СМИ даже начали писать о том, что футболист пропал. Уже в ноябре бывший футболист «Ахмата» заявил, что не хочет больше играть за турецкий клуб.
«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и всё», — написал Садаев в своём «инстаграме».
По информации «Чемпионата», Садаев разорвал соглашение с «Анкарагюджю», поскольку в клубе несколько месяцев ему не платили зарплату. В Турции он провёл 13 матчей, результативных действий не совершал. После отъезда из Турции и по сей день 31-летний футболист пребывает без команды.
Зимой 2019 года Кудряшов переехал из казанского «Рубина» в «Истанбул Башакшехир», подписав с ними краткосрочный контракт. За полгода он провёл всего лишь восемь матчей и забил один, так и не став чемпионом Турции. Уже летом клуб и игрок приняли решение не продлевать договор на более длительный срок.
Но спустя полгода, зимой 2020-го, российский защитник вернулся в Турцию, на этот раз в «Антальяспор». Кудряшов сразу же стал игроком стартового состава и уже провёл за клуб из Антальи 28 матчей, в которых отдал три голевые передачи.
Дмитрий Росип