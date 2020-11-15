Добыл команде чемпионство, или чего добился Вагнер Лав за три месяца в «Кайрате»
С бразильцем продлили контракт.
С бразильцем продлили контракт.
Бразильский нападающий Вагнер Лав добился впечатляющих результатов за три месяца в «Кайрате», сообщает
Отмечается, что 36-летний легионер занял второе место в команде по обводкам, забил больше всех голов в 15 матчах (семь в чемпионате и три в Лиге Европы), чаще всех бил по воротам, а также добыл для алматинского клуба первое чемпионство с 2004 года.
Напомним, что 6 ноября «Кайрат» объявил о пролонгации контракта с нападающим.
Лав перешел в состав «желто-черных» летом этого года и стал одним из лидеров клуба.
Помимо голов, он сделал шесть результативных передач во всех турнирах.