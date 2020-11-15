Вслед за Исламханом. В чемпионате ОАЭ может появиться второй казахстанский футболист

20-летний казахстанский футболист Динмухаммед Омаров успешно прошел просмотр в один из клубов ОАЭ и в скором времени должен подписать контракт, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В данное время контракт на стадии обсуждения, но тренеры были приятно удивлены уровнем игры казахстанского футболиста.

В 2020 году Динмухаммед сыграл девять игр за «Кыран» в первой лиге, где отдал три ассиста, и три — за «Кыран-М» во второй, забив три гола.