Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Велес
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Акрон
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нефтехимик
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Чайка
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Енисей
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Чертаново
12
Футбол. Лига наций
17:00
Словакия
Шотландия
Футбол. Лига наций
17:00
Македония
Эстония
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Текстильщик
10
Футбол. Сборные
20:00
Гватемала
Гондурас
Футбол. Лига наций
20:00
Нидерланды
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
20:00
Болгария
Финляндия
Футбол. Лига наций
20:00
Уэльс
Ирландия
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Россия
Футбол. Лига наций
20:00
Беларусь
Литва
Футбол. Лига наций
20:00
Албания
Казахстан
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия
Армения
Футбол. Лига наций
22:45
Бельгия
Англия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Италия
Польша
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Израиль
Футбол. Лига наций
22:45
Австрия
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Венгрия
Сербия
Футбол. Лига наций
22:45
Молдавия
Греция
Футбол. Лига наций
22:45
Словения
Косово
Все события
Фоторепортажи
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
13:22 (мск), источник: Vesti.kz

Вслед за Исламханом. В чемпионате ОАЭ может появиться второй казахстанский футболист

До капитана сборной казахстанцев в этом чемпионате не было.

Наверх

20-летний казахстанский футболист Динмухаммед Омаров успешно прошел просмотр в один из клубов ОАЭ и в скором времени должен подписать контракт, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В данное время контракт на стадии обсуждения, но тренеры были приятно удивлены уровнем игры казахстанского футболиста.

В 2020 году Динмухаммед сыграл девять игр за «Кыран» в первой лиге, где отдал три ассиста, и три — за «Кыран-М» во второй, забив три гола.

Напомним, 31 января капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан был представлен в качестве игрока «Аль-Айна» и стал первым футболистом из нашей страны в чемпионате ОАЭ.

Читайте также
Вслед за Исламханом. В чемпионате ОАЭ может появиться второй казахстанский футболист
Без побед в Стамбуле и Белграде сборная РФ снова станет мемом
Матч Лиги наций не состоится из-за коронавируса
Харитонов: Разберемся с Яндиевым на ринге, если будет интересно
«Болельщики окружили базу». Приключения россиян в Турции
Макгрегор принял новый вызов от бойца UFC
Олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей
КХЛ: Самонов деградирует в СКА, у «Витязя» проблемы с вратарями
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь