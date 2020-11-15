Вслед за Исламханом. В чемпионате ОАЭ может появиться второй казахстанский футболист
До капитана сборной казахстанцев в этом чемпионате не было.
До капитана сборной казахстанцев в этом чемпионате не было.
20-летний казахстанский футболист Динмухаммед Омаров успешно прошел просмотр в один из клубов ОАЭ и в скором времени должен подписать контракт, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В данное время контракт на стадии обсуждения, но тренеры были приятно удивлены уровнем игры казахстанского футболиста.
В 2020 году Динмухаммед сыграл девять игр за «Кыран» в первой лиге, где отдал три ассиста, и три — за «Кыран-М» во второй, забив три гола.
Напомним, 31 января капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан был представлен в качестве игрока «Аль-Айна» и стал первым футболистом из нашей страны в чемпионате ОАЭ.