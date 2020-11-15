СМИ: Тихонов покинет пост главного тренера «Астаны»

По информации источника, кроме Тихонова «Астану» покинут возрастные футболисты и игроки, не соответствующие уровню клуба, а также генеральный директор Михаил Гурман, спортивный директор Гани Кайназаров и исполнительный директор Давид Лория.

Тихонов возглавил «Астану» в середине октября. Под руководством 50-летнего специалиста команда провела четыре матча, в которых одержала две победы и потерпела два поражения. После 16-ти игр «Астана» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, победителем которого досрочно стал «Кайрат». Ранее в этом сезоне «Астана» вылетела из квалификации Лиги чемпионов, а затем отборочного турнира Лиги Европы.