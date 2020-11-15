СМИ: Огай и Балтиев покинут «Жетысу»
«Жетысу» занимает сейчас шестое место в КПЛ.
«Жетысу» занимает сейчас шестое место в КПЛ.
Главный тренер Дмитрий Огай и спортивный директор Руслан Балтиев по окончании сезона покинут «Жетысу», сообщает KazFootball.kz.
«Перед началом сезона перед талдыкорганцами была поставлена серьезная задача — попасть в тройку призеров. По факту у команды Огая шансы зацепиться даже за еврокубки выглядят весьма туманными. К тому же, по ходу сезона у Огая возник конфликт с его многолетним ассистентом Кайратом Аймановым, ныне работающий в тренерском штабе “Шахтера”. Вероятнее, что в клубе грядет смена руководства», — говорится в сообщении.
«Жетысу» с 22 очками после 16 игр занимает шестое место в КПЛ и отстает от «Ордабасы», который идет четвертым на пять баллов.