СМИ: Огай и Балтиев покинут «Жетысу»

«Перед началом сезона перед талдыкорганцами была поставлена серьезная задача — попасть в тройку призеров. По факту у команды Огая шансы зацепиться даже за еврокубки выглядят весьма туманными. К тому же, по ходу сезона у Огая возник конфликт с его многолетним ассистентом Кайратом Аймановым, ныне работающий в тренерском штабе “Шахтера”. Вероятнее, что в клубе грядет смена руководства», — говорится в сообщении.