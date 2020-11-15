Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Словакия
Шотландия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Македония
Эстония
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Торпедо М
Спартак-2
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Динамо Бр
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нефтехимик
Оренбург
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Балтика
00
Футбол. Сборные
20:00
Гватемала
Гондурас
Футбол. Лига наций
20:00
Нидерланды
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
20:00
Болгария
Финляндия
Футбол. Лига наций
20:00
Уэльс
Ирландия
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Россия
Футбол. Лига наций
20:00
Беларусь
Литва
Футбол. Лига наций
20:00
Албания
Казахстан
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия
Армения
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Нижний Новгород
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Акрон
13
Футбол. Лига наций
22:45
Бельгия
Англия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Италия
Польша
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Израиль
Футбол. Лига наций
22:45
Австрия
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Венгрия
Сербия
Футбол. Лига наций
22:45
Молдавия
Греция
Футбол. Лига наций
22:45
Словения
Косово
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Чертаново
12
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Текстильщик
10
Все события
Фоторепортажи
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
16:11 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Огай и Балтиев покинут «Жетысу»

«Жетысу» занимает сейчас шестое место в КПЛ.

Наверх

Главный тренер Дмитрий Огай и спортивный директор Руслан Балтиев по окончании сезона покинут «Жетысу», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Жетысу

«Перед началом сезона перед талдыкорганцами была поставлена серьезная задача — попасть в тройку призеров. По факту у команды Огая шансы зацепиться даже за еврокубки выглядят весьма туманными. К тому же, по ходу сезона у Огая возник конфликт с его многолетним ассистентом Кайратом Аймановым, ныне работающий в тренерском штабе “Шахтера”. Вероятнее, что в клубе грядет смена руководства», — говорится в сообщении.

«Жетысу» с 22 очками после 16 игр занимает шестое место в КПЛ и отстает от «Ордабасы», который идет четвертым на пять баллов.

Читайте также
"Барыс" второй раз в сезоне проиграл минскому "Динамо" в КХЛ
Без побед в Стамбуле и Белграде сборная РФ снова станет мемом
Матч Лиги наций не состоится из-за коронавируса
Опубликованы самые яркие моменты турнира UFC Vegas 14
«Болельщики окружили базу». Приключения россиян в Турции
Проще титула у Хэмилтона еще не было. Соперники самоуничтожились
Олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей
КХЛ: Самонов деградирует в СКА, у «Витязя» проблемы с вратарями
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь