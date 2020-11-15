Участник Лиги Европы лишился игроков сборной Казахстана и одного легионера

Команду уже покинули защитники Александр Марочкин и Марк Гурман, полузащитник Максим Федин, а также болгарский нападающий Александар Колев.

Марочкин и Федин принадлежат «Тоболу» и срок их аренды подошел к концу. «Кайсар» не стал продлевать арендное соглашение, учитывая, что клубу в таком случае пришлось бы потратить определенную сумму.

Что касается Марка Гурмана и Александара Колева, то они отказались доигрывать сезон по финансовым соображениям. Клуб предложил всем футболистам остаться в команде и доиграть чемпионат за минимальную заработную плату за вторую половину ноября.

Напомним, КПЛ-2020 завершится 30 ноября. Все игры проводятся в единой локации — в городах Алматы и Талгар.

Марочкин сыграл 16 матчей в этом сезоне и забил один гол. Другой футболист сборной Казахстана Федин провел за «волков» 12 игр, в которых не отметился результативными действиями. Гурман сыграл 17 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. Колев в 13 матчах чемпионата не забил ни одного гола.