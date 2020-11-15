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19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Скончался знаменитый экс-голкипер «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и сборной Англии Клеменс

После продолжительной болезни ушел из жизни знаменитый английский вратарь Рэй Клеменс, сообщает Sky Sports.

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На протяжении 14 лет он выступал за «Ливерпуль», а затем еще в течение шести лет играл в составе «Тоттенхэма», где и завершил игровую карьеру в 1987 году.

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На счету Клеменса 61 матч в воротах сборной Англии. Вместе с «Ливерпулем» он пять раз выиграл чемпионат Англии, дважды одержал победу в Кубке УЕФА (и еще раз брал Кубок УЕФА с «Тоттенхэмом»), а также завоевал множество других наград.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» уже выразили соболезнования семье легендарного вратаря, который ушел из жизни в 72 года.

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