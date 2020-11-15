Скончался знаменитый экс-голкипер «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и сборной Англии Клеменс
После продолжительной болезни ушел из жизни знаменитый английский вратарь Рэй Клеменс, сообщает Sky Sports.
После продолжительной болезни ушел из жизни знаменитый английский вратарь Рэй Клеменс, сообщает Sky Sports.
На протяжении 14 лет он выступал за «Ливерпуль», а затем еще в течение шести лет играл в составе «Тоттенхэма», где и завершил игровую карьеру в 1987 году.
На счету Клеменса 61 матч в воротах сборной Англии. Вместе с «Ливерпулем» он пять раз выиграл чемпионат Англии, дважды одержал победу в Кубке УЕФА (и еще раз брал Кубок УЕФА с «Тоттенхэмом»), а также завоевал множество других наград.
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» уже выразили соболезнования семье легендарного вратаря, который ушел из жизни в 72 года.