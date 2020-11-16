Хавьер Маскерано завершил футбольную карьеру

«Я хочу объявить, что сегодня я ухожу из профессионального футбола. Я хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность завершить карьеру в Аргентине», — сказал Маскерано.

Ему 36 лет, он выступал за аргентинский «Ривер Плейт», бразильский «Коринтианс», английские «Вест Хэм» и «Ливерпуль», испанскую «Барселону» и китайский «Хэбэй Чайна Форчун». С начала 2020 года аргентинец играл в «Эстудиантесе».

Маскерано является чемпионом Аргентины и Бразилии, пять раз он становился победителем испанского первенства. В составе «Барселоны» он также пять раз побеждал в Кубке Испании, три раза — в суперкубке страны, дважды — в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

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