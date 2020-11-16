«Каспию» поставили задачу закрепиться в КПЛ и назвали бюджет на 2020 год
Клуб занимает предпоследнее место в
Клуб занимает предпоследнее место в
Футбольный клуб «Каспий» по итогам нынешнего сезона должен закрепиться в КПЛ-2020 и достойно выступить в чемпионате, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Мангистауской области. Также был озвучен бюджет актауского клуба.
«Бюджет КГУ ПФК “Каспий” в 2020 году составил один миллиард З0 миллионов тенге. На эти средства были предусмотрены расходы по содержанию: команды
Что касается задач, стоящих перед ФК «Каспий», то сообщили следующее:
«Перед клубом стоит задача закрепиться в
Напомним, по итогам 18 туров «Каспий» набрал 11 очков и занимает десятое из 11 мест. На последней строчке расположился «Окжетпес», у которого также 11 баллов. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
Отметим,