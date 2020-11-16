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15:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Каспию» поставили задачу закрепиться в КПЛ и назвали бюджет на 2020 год

Клуб занимает предпоследнее место в премьер-лиге.

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Футбольный клуб «Каспий» по итогам нынешнего сезона должен закрепиться в КПЛ-2020 и достойно выступить в чемпионате, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Мангистауской области. Также был озвучен бюджет актауского клуба.

Команда
Каспий

«Бюджет КГУ ПФК “Каспий” в 2020 году составил один миллиард З0 миллионов тенге. На эти средства были предусмотрены расходы по содержанию: команды премьер-лиги, команды второй лиги, футбольного центра (28 тренеров и 400 воспитанников), команды по футзалу, содержание объекта спортивной базы КГУ ПФК “Каспий” а также содержание футбольного стадиона “Жас Канат”», — отметили в Управлении облспорта на запрос редакции.

Что касается задач, стоящих перед ФК «Каспий», то сообщили следующее:

«Перед клубом стоит задача закрепиться в пpeмьep-лигe и достойно выступить в чемпионате», — заявили там.

Напомним, по итогам 18 туров «Каспий» набрал 11 очков и занимает десятое из 11 мест. На последней строчке расположился «Окжетпес», у которого также 11 баллов. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Отметим, премьер-лигу покинет клуб, занявший последнее место по итогам сезона.

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