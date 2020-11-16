«Нас ждет очень тяжелый график». Томасов — о непростом сезоне для «Астаны» и работе с Тихоновым

ФК «Астана» готовится к оставшимся матчам КПЛ-2020. О подготовке, предварительной оценке сезона и рекордах клуба своим мнением с клубным сайтом поделился одним из лидеров команды Марин Томасов.

— Мы с 11 ноября готовимся к остатку сезона в Алматы, впереди нас ждет очень тяжелый график — четыре игры за десять дней. Но, несмотря на это, постараемся завершить сезон на хорошей ноте.

— Если оценить сезон, насколько тяжелым он выдался?

— Этот год был тяжелым в психологическом плане — карантин, когда мы почти три месяца не тренировались, находясь дома без семьи, потом переезд в Алматы, где также уже четвертый месяц живем в гостинице. Конечно, это все накладывает отпечаток на нашу игру.

— Смотря на статистику, для тебя этот сезон тоже стал не таким ярким, как был в предыдущие?

Команда Астана

— К сожалению, это касается не только меня, но и всей команды. Думаю, что причин для этого можно найти много, но важнее всем — клубу, руководству, тренерскому штабу и футболистам сделать нужные выводы.

— С командой работает новый тренерский штаб во главе с Андреем Тихоновым. Что он поменял в работе и как в целом работается с ним?

— Он поменял тренировочный процесс, внес коррективы в нашу игру, но за такой короткий период, тем более, когда идут подряд матчи очень сложно что-то кардинально поменять. Также сложность добавляет то, что в составе «Астаны» традиционно много сборников, поэтому в полном составе мы практически не тренировались.

— В этом сезоне ты побил рекорд Патрика Твумаси, став самым результативным игроком в истории клуба. Что для тебя это достижение?

— Конечно, очень приятно быть в истории клуба, тем более на первом месте. Но через время все будут помнить о результате команды, а не о моих голах и ассистах, поэтому важнее победы «Астаны», которые в этом сезоне нам достаются очень тяжело.