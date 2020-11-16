Андрей Тихонов прокомментировал слухи об увольнении из «Астаны»

Главный тренер ФК «Астана» Андрей Тихонов прокомментировал информацию о своей возможной отставке, которая ранее появилась в казахстанских СМИ.

Команда Астана

В частности, сообщалось, что звезда российского футбола в ближайшее время может быть уволен со своего поста. Якобы руководство «Астаны» намерено провести серьезную чистку после сезона, который завершится в конце ноября.

«Я прочитал об этом так же в газетах, как и вы. Такие новости я не комментирую», — цитирует Тихонова «РБ».