Текущие события
Футбол. Сборные
22:45
США
Панама
Футбол. Лига наций
15.11
Словения
Косово
21
Футбол. Лига наций
15.11
Молдавия
Греция
02
Футбол. Лига наций
15.11
Венгрия
Сербия
11
Футбол. Лига наций
15.11
Австрия
Северная Ирландия
21
Футбол. Лига наций
15.11
Чехия
Израиль
10
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
16:12 (мск), источник: Vesti.kz

Андрей Тихонов прокомментировал слухи об увольнении из «Астаны»

Ранее появилась информация, что его уберут после сезона.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер ФК «Астана» Андрей Тихонов прокомментировал информацию о своей возможной отставке, которая ранее появилась в казахстанских СМИ.

Команда
Астана

В частности, сообщалось, что звезда российского футбола в ближайшее время может быть уволен со своего поста. Якобы руководство «Астаны» намерено провести серьезную чистку после сезона, который завершится в конце ноября.

«Я прочитал об этом так же в газетах, как и вы. Такие новости я не комментирую», — цитирует Тихонова «РБ».

Напомним, «Астана» под руководством Тихонова провела четыре матча, в двух из которых выиграла, а в двух — проиграла. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице КПЛ и ведет борьбу за серебряные медали.

Читайте также
Тайсон в юбке. Рябец ездила на тренировку за десть километров, взяла лицензию на ОИ и хочет в профи-бокс
Не сдюжили в меньшинстве. Россия потерпела первое поражение в ЛН
Украинская биатлонистка попала в ДТП и сломала позвоночник
Хавьер Маскерано завершил футбольную карьеру
Венгры сыграли вничью с сербами в ЛН. Россия сохранила лидерство
Белоруска обогнала Серену Уильямс и вошла в топ-10 рейтинга WTA
Россиянин занял восьмое место в топ-20 центрфорвардов НХЛ
Российский футболист пожизненно отстранен за «договорняки»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь