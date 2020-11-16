Андрей Тихонов прокомментировал слухи об увольнении из «Астаны»
Ранее появилась информация, что его уберут после сезона.
Ранее появилась информация, что его уберут после сезона.
Главный тренер ФК «Астана» Андрей Тихонов прокомментировал информацию о своей возможной отставке, которая ранее появилась в казахстанских СМИ.
В частности, сообщалось, что звезда российского футбола в ближайшее время может быть уволен со своего поста. Якобы руководство «Астаны» намерено провести серьезную чистку после сезона, который завершится в конце ноября.
«Я прочитал об этом так же в газетах, как и вы. Такие новости я не комментирую», — цитирует Тихонова «РБ».
Напомним, «Астана» под руководством Тихонова провела четыре матча, в двух из которых выиграла, а в двух — проиграла. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице КПЛ и ведет борьбу за серебряные медали.