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17:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» хочет расстаться с шестью игроками зимой

В зимнее трансферное окно шесть футболистов могут покинуть «Барселону», сообщают испанские СМИ.

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По данным Sport.es, «Барса» готова отдать в аренду полузащитников Карлеса Аленью и Рики Пуча. Кроме того, клуб хочет продать четверых игроков — Матеуса Фернандеса, Хуниора Фирпо, Самюэля Юмтити и Мартина Брэйтуэйта. К Фирпо проявляют интерес «Интер» и «Наполи», к Юмтити — «Лион» и «Рома».

Ранее сообщалось, что «Барселоне» грозит банкротство, если клуб не договорится с игроками о сокращении зарплаты.

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