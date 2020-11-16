Экс-футболиста «Фиорентины» Ободо похитили в Нигерии во второй раз

По имеющимся данным, 36-летнего экс-игрока остановили неизвестные вооруженные люди и забрали его с собой. Полиции пока не удалось найти похитителей или связаться с ними. Инцидент произошел в городе Варри, основном центре нефтяной промышленности нигерийского штата Дельта.

В 2012 году футболиста уже похищали в этом же районе. Тогда злоумышленники потребовали за него около 149 тысяч евро. Тогда полиции удалось его освободить.