Экс-футболиста «Фиорентины» Ободо похитили в Нигерии во второй раз
Бывший полузащитник сборной Нигерии Кристиан Ободо был похищен у себя на родине, сообщает AFP.
Бывший полузащитник сборной Нигерии Кристиан Ободо был похищен у себя на родине, сообщает AFP.
По имеющимся данным, 36-летнего
В 2012 году футболиста уже похищали в этом же районе. Тогда злоумышленники потребовали за него около 149 тысяч евро. Тогда полиции удалось его освободить.
Ободо выступал в Италии за «Перуджу», «Фиорентину», «Удинезе», «Торино» и «Лечче». Также играл за минское «Динамо», португальский «Ольяненсе», румынские «Конкордию» и «Пандурий», греческие «Ксанти» и «Аполлон».