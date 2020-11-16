Актеры Рейнольдс и Макэлхенни станут владельцами валлийского «Рексема»

В сентябре 97,5% членов общего собрания «Рексема» проголосовали за резолюцию о финансировании клуба, владельцами команды изъявили желание стать Рейнольдс и Макэлхенни. В понедельник было объявлено, что члены объединения «Рексема» проголосовали за продажу клуба актерам.

Стороны приступили к доработке окончательных деталей сделки. После этого и одобрения со стороны лиги и Футбольной ассоциации Англии компания актеров RR McReynolds Company официально станет владельцем «Рексема».

Ранее стало известно, что Рейнольдс и Макэлхенни снимут документальный фильм о «Рексеме», если станут владельцами команды.