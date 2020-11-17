Роберт Левандовски — лучший игрок в 2020 году по версии World Football Summit

В текущем сезоне Левандовски принял участие в 11 встречах за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. В сезоне-2019/2020 в 47 матчах ему удалось забить 55 мячей и отдать 10 голевых передач. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 60 млн.