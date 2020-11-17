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12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Роберт Левандовски — лучший игрок в 2020 году по версии World Football Summit

32-летний польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком в 2020 году по версии World Football Summit и испанского издания AS.

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Источник: Reuters

В голосовании пользователей и специального жюри форвард обошёл одноклубника Йозуа Киммиха и аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

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В текущем сезоне Левандовски принял участие в 11 встречах за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. В сезоне-2019/2020 в 47 матчах ему удалось забить 55 мячей и отдать 10 голевых передач. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 60 млн.

Напомним, что Роберт Левандовски стал игроком «Баварии» в 2014 году, после перехода на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии».

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