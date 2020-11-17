Футболист «Астаны» заинтересовал «Локомотив». Агент ответил на вопрос о трансфере

«Сейчас Макс играет в “Астане”, и он счастлив находиться здесь. Конечно, про интерес российских клубов и “Локомотива” я слышал. Но на данный момент мы не получали официального предложения. Мы открыты для сотрудничества и обсуждения предложений», — передает слова агента Sport24.