Футболист «Астаны» заинтересовал «Локомотив». Агент ответил на вопрос о трансфере
В этом сезоне хавбек провел 14 матчей в КПЛ.
В этом сезоне хавбек провел 14 матчей в КПЛ.
Агент Михаил Лебедев, представляющий интересы полузащитника «Астаны» и сборной Беларуси Макса Эбонга, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны российских клубов.
В частности, ранее появилась информация, что 21-летний футболист привлек внимание московского «Локомотива».
«Сейчас Макс играет в “Астане”, и он счастлив находиться здесь. Конечно, про интерес российских клубов и “Локомотива” я слышал. Но на данный момент мы не получали официального предложения. Мы открыты для сотрудничества и обсуждения предложений», — передает слова агента Sport24.
До перехода в «Астану» Эбонг выступал за «Шахтер» из Солигорска. В текущем сезоне чемпионата Казахстана полузащитник провел 14 матчей. Также на его счету семь матчей за сборную Беларуси.