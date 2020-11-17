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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Астаны» заинтересовал «Локомотив». Агент ответил на вопрос о трансфере

В этом сезоне хавбек провел 14 матчей в КПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Агент Михаил Лебедев, представляющий интересы полузащитника «Астаны» и сборной Беларуси Макса Эбонга, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны российских клубов.

В частности, ранее появилась информация, что 21-летний футболист привлек внимание московского «Локомотива».

«Сейчас Макс играет в “Астане”, и он счастлив находиться здесь. Конечно, про интерес российских клубов и “Локомотива” я слышал. Но на данный момент мы не получали официального предложения. Мы открыты для сотрудничества и обсуждения предложений», — передает слова агента Sport24.

До перехода в «Астану» Эбонг выступал за «Шахтер» из Солигорска. В текущем сезоне чемпионата Казахстана полузащитник провел 14 матчей. Также на его счету семь матчей за сборную Беларуси.

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