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13:41 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший напарник Это’О покинет клуб КПЛ

Голов он не забил.

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Российский нападающий Исламнур Абдулавов по окончании текущего сезона уйдет из кокшетауского «Окжетпеса», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Окжетпес

Форвард сыграл в этом сезоне десять матчей и отметился только одной голевой передачей.

В прошедшем сезоне Абдулавов стал одним из лидеров «Атырау», забив пять мячей в 13 матчах.

Ранее нападающий выступал за молодежный состав киевского «Динамо», основные команды «Анжи», «Уфы», «Томи» и «Ротора». В клубе из Дагестана Абдулавов выступал в линии атаки вместе с экс-игроком «Реала» и «Барселоны» Самуэлем Это’О. Также в «Анжи» он пересекался с чемпионом мира-2002 из Бразилии Роберто Карлосом, однако не играл с ним в официальных матчах.

После 18 туров «Окжетпес» располагается на последнем месте в КПЛ, имея в своем активе 11 очков.

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