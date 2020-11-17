Бывший напарник Это’О покинет клуб КПЛ
Голов он не забил.
Голов он не забил.
Российский нападающий Исламнур Абдулавов по окончании текущего сезона уйдет из кокшетауского «Окжетпеса», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Форвард сыграл в этом сезоне десять матчей и отметился только одной голевой передачей.
В прошедшем сезоне Абдулавов стал одним из лидеров «Атырау», забив пять мячей в 13 матчах.
Ранее нападающий выступал за молодежный состав киевского «Динамо», основные команды «Анжи», «Уфы», «Томи» и «Ротора». В клубе из Дагестана Абдулавов выступал в линии атаки вместе с
После 18 туров «Окжетпес» располагается на последнем месте в КПЛ, имея в своем активе 11 очков.