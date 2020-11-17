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19:19 (мск), источник: ТАСС

Клубный чемпионат мира по футболу перенесен с декабря на февраль из-за коронавируса

ТАСС, 17 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение перенести клубный чемпионат мира с декабря 2020 года на февраль 2021-го. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Источник: AFP 2020

Соревнования пройдут в Катаре с 1 по 11 февраля 2021 года. В сентябре о возможном переносе турнира заявлял президент ФИФА Джанни Инфантино.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Действующим победителем турнира является английский «Ливерпуль». Следующий после февральского розыгрыш пройдет по новому формату: в турнире будут принимать участие 24 команды вместо семи, соревнования будет проходить каждые четыре года вместо Кубка конфедераций.

Также ФИФА сообщила об отмене ранее уже перенесенных с 2020 на 2021 год женских чемпионатов мира среди игроков не старше 20 и не старше 17 лет. Первый турнир должен был состояться в Коста-Рике и Панаме, второй — в Индии. Этим странам будет передано проведение соревнований 2022 года.

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