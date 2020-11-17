Клубный чемпионат мира по футболу перенесен с декабря на февраль из-за коронавируса

Соревнования пройдут в Катаре с 1 по 11 февраля 2021 года. В сентябре о возможном переносе турнира заявлял президент ФИФА Джанни Инфантино.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Действующим победителем турнира является английский «Ливерпуль». Следующий после февральского розыгрыш пройдет по новому формату: в турнире будут принимать участие 24 команды вместо семи, соревнования будет проходить каждые четыре года вместо Кубка конфедераций.