Сотрудники «Барселоны» недовольны тем, что Месси остался в клубе

— Мы очень расстроились, когда Месси решил остаться, — приводит FourFourTwo слова сотрудника, пожелавшего сохранить анонимность. — Все были расстроены. Мы знали, что будут новые сокращения ради того, чтобы покрыть зарплату Лео. Я люблю Месси и ценю то, что он сделал для клуба и футбола, но еще я люблю свою семью и работу в «Барселоне».