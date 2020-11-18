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13:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сотрудники «Барселоны» недовольны тем, что Месси остался в клубе

Один из офисных сотрудников «Барселоны» рассказал о реакции работников клуба на то, что нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси не покинул команду минувшим летом.

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— Мы очень расстроились, когда Месси решил остаться, — приводит FourFourTwo слова сотрудника, пожелавшего сохранить анонимность. — Все были расстроены. Мы знали, что будут новые сокращения ради того, чтобы покрыть зарплату Лео. Я люблю Месси и ценю то, что он сделал для клуба и футбола, но еще я люблю свою семью и работу в «Барселоне».

Летом 2020 года Месси уведомил руководство «Барселоны» о желании покинуть клуб бесплатно с помощью опции, прописанной в контракте. Клуб отказался отпускать 33-летнего аргентинца, заявив, что опция недействительна. Позднее футболист заявил о том, что принял решение остаться в «Барселоне».

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