Иммобиле не разрешили завершить карантин. Его тесты показали разные результаты в один день
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не получил разрешение врачей на выход из карантина, сообщают итальянские СМИ.
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не получил разрешение врачей на выход из карантина, сообщают итальянские СМИ.
При этом он вчера уже сдал отрицательный тест на коронавирус в частной лаборатории. Однако в тот же день он сдал и другой тест в государственной клинике, результат которого был положительным. Таким образом, он пока не может вернуться на поле.
Только после одобрения врачей он сможет вернуться к работе.
30-летний футболист в последний раз выходил на поле в матче с «Торино» (4:3) 1 ноября. После этого он находился на карантине. В текущем сезоне он провел шесть матчей за «Лацио» и забил четыре мяча при одной голевой передаче. Римский клуб сыграет домашний с «Зенитом» 24 ноября.