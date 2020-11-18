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15:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Реал» и Рамос договорились о продлении контракта

ТАСС, 18 ноября. Испанский футбольный клуб «Реал» договорился с защитником Серхио Рамосом о продлении контракта на два года. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.

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Источник: AFP 2020

Переговоры между клубом и футболистом ведутся напрямую без посредников. Сообщается, что сторонам осталось уладить финансовые стороны вопроса. «Реал» может объявить о продлении контракта с игроком до конца года.

Продлевая соглашение с Рамосом на два сезона, клуб нарушает неписаное правило, которое существует у руководства: не продлевать контракт с игроком старше 30 лет более чем на один сезон. Единственным исключением на данный момент является Криштиану Роналду, продлевавший контракт с «Реалом» на три сезона в возрасте 31 года.

Рамосу 34 года, он играет за «Реал» с 2005 года. Текущий контракт футболиста истекает в июле 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.

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