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17:57 (мск), источник: Vesti.kz

В «Атырау» назвали бюджет и цели в КПЛ-2021

В нынешнем сезоне клуб выступал в первой лиге.
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Футбольный клуб «Атырау» решил первоочередную задачу по выходу в премьер-лигу чемпионата Казахстана, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Атырауской области. Там также озвучили бюджет клуба на 2020 год и цели команды на сезон-2021.

Команда
Атырау

«На подготовку и участие футбольной команды “Атырау” из областного бюджета в 2020 году на первый круг чемпионата Казахстана в первой лиге выделено 672 миллиона тенге, на второй круг — 600 миллионов (в сумме один миллиард 272 миллиона тенге). Перед футбольной командой стояла первоочередная задача — добиться высоких результатов и вновь выйти в премьер-лигу. Футбольная команда, показав высокие достижения, вновь вошла в состав участников премьер-лиги», — заявили в Управлении облспорта на запрос редакции.

Что касается задач, стоящих перед ФК «Атырау» на сезон-2021, там сообщили следующее:

«Основной задачей футболистов “Атырау” является достижение высоких результатов в играх премьер-лиги в 2021 году», — подчеркнули там.

Напомним, по итогам сезона-2019 «Атырау» после 19 лет подряд в КПЛ вылетел в первую лигу. В нынешнем году «нефтяники» стали победителями второй конференции первой лиги (27 очков), выиграв восемь матчей из 12, при этом три завершили вничью и потерпели лишь одно поражение. Наряду с «Актобе», «Атырау» досрочно оформил возвращение в премьер-лигу.

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