В «Атырау» назвали бюджет и цели в КПЛ-2021

Футбольный клуб «Атырау» решил первоочередную задачу по выходу в
«На подготовку и участие футбольной команды “Атырау” из областного бюджета в 2020 году на первый круг чемпионата Казахстана в первой лиге выделено 672 миллиона тенге, на второй круг — 600 миллионов (в сумме один миллиард 272 миллиона тенге). Перед футбольной командой стояла первоочередная задача — добиться высоких результатов и вновь выйти в
Что касается задач, стоящих перед ФК «Атырау» на сезон-2021, там сообщили следующее:
«Основной задачей футболистов “Атырау” является достижение высоких результатов в играх
Напомним, по итогам сезона-2019 «Атырау» после 19 лет подряд в КПЛ вылетел в первую лигу. В нынешнем году «нефтяники» стали победителями второй конференции первой лиги (27 очков), выиграв восемь матчей из 12, при этом три завершили вничью и потерпели лишь одно поражение. Наряду с «Актобе», «Атырау» досрочно оформил возвращение в