В «Атырау» назвали бюджет и цели в КПЛ-2021

Футбольный клуб «Атырау» решил первоочередную задачу по выходу в премьер-лигу чемпионата Казахстана, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Атырауской области. Там также озвучили бюджет клуба на 2020 год и цели команды на сезон-2021.

Команда Атырау

«На подготовку и участие футбольной команды “Атырау” из областного бюджета в 2020 году на первый круг чемпионата Казахстана в первой лиге выделено 672 миллиона тенге, на второй круг — 600 миллионов (в сумме один миллиард 272 миллиона тенге). Перед футбольной командой стояла первоочередная задача — добиться высоких результатов и вновь выйти в премьер-лигу. Футбольная команда, показав высокие достижения, вновь вошла в состав участников премьер-лиги», — заявили в Управлении облспорта на запрос редакции.

Что касается задач, стоящих перед ФК «Атырау» на сезон-2021, там сообщили следующее:

«Основной задачей футболистов “Атырау” является достижение высоких результатов в играх премьер-лиги в 2021 году», — подчеркнули там.