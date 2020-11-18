Вы ещё помните Гуса Тиля? Сейчас он играет за дубль аутсайдера Бундеслиги
Карьера самого дорогого футболиста в истории «Спартака» покатилась под откос.
Карьера самого дорогого футболиста в истории «Спартака» покатилась под откос.
Год назад московский «Спартак» обновил клубный трансферный рекорд, подписав Гуса Тиля. Переход голландского хавбека из «АЗ Алкмар» обошёлся
До переезда в Россию Гус был капитаном «АЗ». Уже в 20 лет он тащил на себе свою родную команду, а через год получил повязку. В 2018 году Тиль дебютировал за сборную Нидерландов, выйдя на замену в товарищеском матче с португальцами. Больше Гус за национальную команду не играл, но всегда считался одним из главных кандидатов на попадание в состав сборной.
Для «Спартака» Тиль был запасным вариантом. Изначально
«Спартак» помпезно представил Тиля. На клубном
Тиль появился в «Спартаке» не в лучший момент. Под руководством Олега Кононова команду откровенно трясло. Тем не менее, лучшие матчи Гуса за
Гус потерял место в основе с приходом Доменико Тедеско. Немецкий специалист ставил «Спартаку» другой футбол, более быстрый, а главное — по другой схеме. Тиль оказался совершенно не приспособлен к любимым расстановкам Доменико (3−5−2, 3−4−3). Функции «десятки» в них немного менялись, либо роль вообще отсутствовала как таковая. Главные сильные стороны Гуса — прессинг, игра накоротке и дальний удар — Тедеско были просто не нужны.
Неожиданно для себя, Тиль получил ещё и мощного конкурента. Зелимхан Бакаев раскрылся на позиции атакующего полузащитника. Он отлично подходил под «вертикальный футбол» Тедеско, в котором важны скорость и быстрый выход из обороны в атаку. Также подкосили Гуса мелкие травмы и адаптация к новой стране. Леонид Слуцкий, работавший в голландском «Витессе», допустил, что Тиль мог просто не справиться с грузом ответственности. «Может быть, у Гуса
Там Гус проведёт ближайший сезон с возможностью продления аренды ещё на год. При этом «Фрайбург» имеет право выкупить голландца.
Казалось, что Тиль должен был вернуться во «Фрайбурге» на свой прежний уровень. На деле же Гус приехал в Германию с незалеченной травмой. Об этом сообщил Кристиан Штрайх, главный тренер «Фрайбурга». «Тиль давно не играл. Он пришёл к нам с травмой голеностопа. Ему предстоит много работы, а пока он будет играть во второй команде», — сказал немецкий специалист.
Уже месяц Гус играет в дубле «Фрайбурга». Штрайх отмечает старание голландца, но в первую команду возвращать пока не спешит. По информации немецкой прессы, Тиль даже не всегда тренируется с основой. Гус провёл два матча в Региональной лиге «Юго-Запад» (четвёртый дивизион Германии), где выступает дубль «Фрайбурга». В последней встрече Тиль отметился забитым мячом, поразив ворота клуба «Пирмазенс» (4:0). При этом Тиль — единственный игрок основы «Фрайбурга», который играет за вторую команду.
Учитывая то, по какой схеме играет «Фрайбург», будущее Тиля в клубе остаётся под вопросом. В последних матчах Кристиан Штрайх использует расстановки 5−3−2 и 4−4−2 — ни в одной из них нет привычной для Гуса позиции «десятки». То, как голландец умеет адаптироваться к новым условиям и трудностям (а точнее не умеет), мы прекрасно видели. Перспективы Гуса во «Фрайбурге» остаются туманными, но вопрос в том, ждут ли его в «Спартаке».
Николай Егорычев