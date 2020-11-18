Каннаваро продолжит карьеру в системе «Лацио»
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сын чемпиона мира по футболу в составе сборной Италии Андреа Каннаваро перешел в юношескую команду римского «Лацио» (игроки до 17 лет), сообщается на сайте клуба.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сын чемпиона мира по футболу в составе сборной Италии Андреа Каннаваро перешел в юношескую команду римского «Лацио» (игроки до 17 лет), сообщается на сайте клуба.
Как отмечается в сообщении, после выступлений в китайском «Гуанчжоу Эвергранд Таобао» 16-летний Каннаваро вернулся в Италию и присоединился к команде, которую возглавляет Марко Альбони.
Фабио Каннаваро в бытность игроком выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», мадридский «Реал», «Аль-Ахли» (ОАЭ).
В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году, завоевал серебро чемпионата Европы-2000. С 2017 года