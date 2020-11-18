Каннаваро продолжит карьеру в системе «Лацио»

Как отмечается в сообщении, после выступлений в китайском «Гуанчжоу Эвергранд Таобао» 16-летний Каннаваро вернулся в Италию и присоединился к команде, которую возглавляет Марко Альбони.

Фабио Каннаваро в бытность игроком выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», мадридский «Реал», «Аль-Ахли» (ОАЭ).

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