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18 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Каннаваро продолжит карьеру в системе «Лацио»

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сын чемпиона мира по футболу в составе сборной Италии Андреа Каннаваро перешел в юношескую команду римского «Лацио» (игроки до 17 лет), сообщается на сайте клуба.

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Как отмечается в сообщении, после выступлений в китайском «Гуанчжоу Эвергранд Таобао» 16-летний Каннаваро вернулся в Италию и присоединился к команде, которую возглавляет Марко Альбони.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фабио Каннаваро в бытность игроком выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», мадридский «Реал», «Аль-Ахли» (ОАЭ).

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году, завоевал серебро чемпионата Европы-2000. С 2017 года Каннаваро-старший является главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд».

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