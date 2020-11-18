Агуэро может продолжить карьеру в «Барселоне»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Барселоне».
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Барселоне».
По словам журналиста El Chiringuito TV Хосе Альвареса, ходят разговоры о том, что 32-летний Агуэро, чей контракт с «Сити» истекает летом 2021 года, хотел бы поиграть за «Барселону» в следующем сезоне. В каталонском клубе он смог бы присоединиться к своему партнеру по сборной Аргентины Лионелю Месси.
Не исключен вариант, при котором Агуэро может оказаться в «Барселоне» вместе с главным тренером Хосепом Гвардиолой, хотя, по последним слухам, специалист близок к тому, чтобы продлить контракт с «Ман Сити».
Сам Агуэро в прошлом говорил, что хотел бы завершить карьеру на родине.