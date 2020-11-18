Агуэро может продолжить карьеру в «Барселоне»

По словам журналиста El Chiringuito TV Хосе Альвареса, ходят разговоры о том, что 32-летний Агуэро, чей контракт с «Сити» истекает летом 2021 года, хотел бы поиграть за «Барселону» в следующем сезоне. В каталонском клубе он смог бы присоединиться к своему партнеру по сборной Аргентины Лионелю Месси.

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Не исключен вариант, при котором Агуэро может оказаться в «Барселоне» вместе с главным тренером Хосепом Гвардиолой, хотя, по последним слухам, специалист близок к тому, чтобы продлить контракт с «Ман Сити».

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