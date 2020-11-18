Месси: Устал быть причиной всех проблем «Барселоны»

Ранее дядя французского футболиста заявил, что в клубе делают все, чтобы угодить Лионелю Месси.

Напомним, что летом Лионель Месси был близок к уходу из «Барселоны». Также сообщалось, что может уйти Антуан Гризманн, испытывавший проблемы с адаптацией в новой команде. Писали, что у футболиста якобы не сложились отношения с Месси.