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18 ноября, источник: Sport24

Месси: Устал быть причиной всех проблем «Барселоны»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на вопрос об Антуане Гризманне. Поступил он после матча квалификации чемпионата мира 2022 года с Перу (2:0).

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Ранее дядя французского футболиста заявил, что в клубе делают все, чтобы угодить Лионелю Месси.

«Я устал быть причиной всех проблем в клубе», — цитирует Месси AS.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что летом Лионель Месси был близок к уходу из «Барселоны». Также сообщалось, что может уйти Антуан Гризманн, испытывавший проблемы с адаптацией в новой команде. Писали, что у футболиста якобы не сложились отношения с Месси.

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