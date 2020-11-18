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18 ноября, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: ФИФА ведет расследование в отношении главы CAF

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) ведет расследование в отношении президента Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмада Ахмада и вице-президента CAF Константа Омари, сообщает New York Times.

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ФИФА просит чиновников объяснить почему, они решили пересмотреть телевизионный контракт с одной маркетинговой компанией, что, вероятно, выгодно самой компании, а не федерации. Если Ахмад и Омари, входящие в совет ФИФА, не смогут объяснить данный шаг, им могут быть предъявлены обвинения в нарушении кодекса этики ФИФА.

Ахмад и ФИФА отказались комментировать расследование, Омари не ответил на запрос журналистов.

Ахмад был избран главой CAF в марте 2017 года, он сменил в должности Иссу Аяту.

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