СМИ: ФИФА ведет расследование в отношении главы CAF

ФИФА просит чиновников объяснить почему, они решили пересмотреть телевизионный контракт с одной маркетинговой компанией, что, вероятно, выгодно самой компании, а не федерации. Если Ахмад и Омари, входящие в совет ФИФА, не смогут объяснить данный шаг, им могут быть предъявлены обвинения в нарушении кодекса этики ФИФА.