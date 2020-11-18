Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: Хави может стать нашим Алексом Фергюсоном

«Несколько лет назад мы решили, что лучший человек, который поможет нам в создании нашей организации, — это Хави. В идеале Хави может быть нашим менеджером в течение многих лет, каким Алекс Фергюсон был для “Манчестер Юнайтед”. Но если ему нужно будет выполнять другую работу, он сможет проявить гибкость. Немногие люди обладают такими лидерскими качествами, как он. Что это будет означать для Кумана? Это решение должны будут принять спортивные директора, но мы благодарны Рональду за то, что он принял этот вызов в трудное время. Мы рады видеть, как он принимает смелые решения и расширяет возможности молодых игроков, у которых есть потенциал. У Хави же очень долгосрочная перспектива. Ему всего 40 лет, на днях он сказал мне, что его профессиональная карьера тренера еще на много лет впереди. Так что тут не будет напряженности или конфликта», — цитирует Фонта Reuters.