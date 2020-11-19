Футболист «Астаны» заразился коронавирусом в сборной
Защитник «Астаны» Жарко Томашевич, находясь в расположении сборной Черногории, сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.
Защитник «Астаны» Жарко Томашевич, находясь в расположении сборной Черногории, сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.
По этой причине в ближайшее время Томашевич не сможет вернуться в расположение «Астаны». Отметим, что защитник не попадал в заявки на игры Лиги наций против Кипра (4:0) и Азербайджана (0:0).
12 ноября сборная Казахстана в товарищеском матче сыграла вничью с Черногорией (0:0).