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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Астаны» заразился коронавирусом в сборной

Защитник «Астаны» Жарко Томашевич, находясь в расположении сборной Черногории, сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Reuters

По этой причине в ближайшее время Томашевич не сможет вернуться в расположение «Астаны». Отметим, что защитник не попадал в заявки на игры Лиги наций против Кипра (4:0) и Азербайджана (0:0).

12 ноября сборная Казахстана в товарищеском матче сыграла вничью с Черногорией (0:0).

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