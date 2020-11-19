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12:54 (мск), источник: Vesti.kz

Сборники и легионеры. Девять футболистов покинули «Кайсар»

Пять легионеров и четыре казахстанца покинули кызылординский «Кайсар», сообщает KazFootball.kz.

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Отмечается, что у сербского защитника Александра Станисавлевича (14 матчей в сезоне), мозамбикского полузащитника Артура Режинальдо (17 матчей, 2 гола), камерунского хавбека Кларенса Битанга (17 матчей), грузинского нападающего Элгуджи Лобжанидзе (13 матчей, 8 голов) и болгарского форварда Александра Колева (13 матчей) истекли контракты и они покинули команду до завершения сезона премьер-лиги.

У Елдоса Ахметова (3 матча) и Марка Гурмана (17 матчей) также завершились сроки действия контракта.

Арендные соглашения Куаныша Калмуратова (2 матча) из «Атырау» и Александра Марочкина (16 матчей) из «Тобола» также завершились.

Максим Федин (12 матчей) пробудет до конца сезона в «Кайсаре», как и главный тренер Стойчо Младенов. Команда к оставшимся игрокам будет привлекать молодых футболистов.

В КПЛ-2020 кызылординская команда идет на седьмом месте, набрав 21 балл в 17 играх. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

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