«Астана» задумала подписать футболиста сборной Казахстана за миллион евро

Отмечается, что руководство столичного клуба намерено усилить оборону 27-летним игроком сборной Казахстана. Контракт Ерланова с «Тоболом» истекает в конце сезона, а о новом соглашении стороны пока не договорились.

Ерланов перешел в «Тобол» из «Ордабасы» в конце 2019 года, был основным игроком костанайцев. До этого он защищал цвета «Востока».

В нынешнем сезоне Ерланов провел 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в миллион евро.