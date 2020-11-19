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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» задумала подписать футболиста сборной Казахстана за миллион евро

Защитник «Тобола» Темирлан Ерланов является одной из главных трансферных целей «Астаны», сообщает Meta-ratings.kz.

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Источник: Reuters

Отмечается, что руководство столичного клуба намерено усилить оборону 27-летним игроком сборной Казахстана. Контракт Ерланова с «Тоболом» истекает в конце сезона, а о новом соглашении стороны пока не договорились.

Ерланов перешел в «Тобол» из «Ордабасы» в конце 2019 года, был основным игроком костанайцев. До этого он защищал цвета «Востока».

В нынешнем сезоне Ерланов провел 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в миллион евро.

Напомним, что «Астана» также заинтересовалась кандидатом в сборную Казахстана из «Кайсара».

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