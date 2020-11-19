«Астана» задумала подписать футболиста сборной Казахстана за миллион евро
Защитник «Тобола» Темирлан Ерланов является одной из главных трансферных целей «Астаны», сообщает
Защитник «Тобола» Темирлан Ерланов является одной из главных трансферных целей «Астаны», сообщает
Отмечается, что руководство столичного клуба намерено усилить оборону 27-летним игроком сборной Казахстана. Контракт Ерланова с «Тоболом» истекает в конце сезона, а о новом соглашении стороны пока не договорились.
Ерланов перешел в «Тобол» из «Ордабасы» в конце 2019 года, был основным игроком костанайцев. До этого он защищал цвета «Востока».
В нынешнем сезоне Ерланов провел 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в миллион евро.
Напомним, что «Астана» также заинтересовалась кандидатом в сборную Казахстана из «Кайсара».