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16:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин пропустит матч с «ПСЖ». Что происходит с полузащитником сборной России?

Российский полузащитник Александр Головин пропустит еще один матч «Монако» — завтра, 20 ноября, он не сыграет в чемпионате Франции с «ПСЖ».

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Источник: AP 2020

24-летний футболист получил повреждение — надрыв мышцы задней поверхности бедра — в конце августа во встрече лиги 1 с «Метцем». К сожалению, его восстановление затянулось.

Предполагается, что сегодня или завтра он приступит к занятиям в общей группе и, возможно, попадет в заявку на матч следующего тура с «Нимом», запланированный на 29 ноября.

Головин пропустил восемь встреч «Монако» в чемпионате, а также все игры сборной России в сентябре-ноябре этого года. (Александр Бобров).

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