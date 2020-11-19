Головин пропустит матч с «ПСЖ». Что происходит с полузащитником сборной России?

24-летний футболист получил повреждение — надрыв мышцы задней поверхности бедра — в конце августа во встрече лиги 1 с «Метцем». К сожалению, его восстановление затянулось.

Предполагается, что сегодня или завтра он приступит к занятиям в общей группе и, возможно, попадет в заявку на матч следующего тура с «Нимом», запланированный на 29 ноября.

Головин пропустил восемь встреч «Монако» в чемпионате, а также все игры сборной России в сентябре-ноябре этого года. (Александр Бобров).