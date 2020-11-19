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16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Хосепом Гвардиолой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит работу с командой, несмотря на слухи о возможном уходе.

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Источник: AP 2020
Команда
Манчестер Сити

Как сообщает пресс-служба «горожан», контракт с испанским специалистом был продлён на два сезона — до лета 2023 года.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под его руководством команда дважды подряд стала чемпионом Англии, установив рекорд по набранным очкам в одном розыгрыше Премьер-лиги, а также завоевала Кубок, два Суперкубка страны и три Кубка лиги. В Лиге чемпионов «горожане» с Гвардиолой пока не могут преодолеть стадию ¼ финала.

В настоящее время «Манчестер Сити», набрав 12 очков в семи турах, занимает лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от первой строчки на 8 очков.

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