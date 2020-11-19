«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Хосепом Гвардиолой
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит работу с командой, несмотря на слухи о возможном уходе.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит работу с командой, несмотря на слухи о возможном уходе.
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Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под его руководством команда дважды подряд стала чемпионом Англии, установив рекорд по набранным очкам в одном розыгрыше
В настоящее время «Манчестер Сити», набрав 12 очков в семи турах, занимает лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от первой строчки на 8 очков.